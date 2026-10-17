Москва17 окт Вести."Яндекс Банк" сообщил о постепенном возобновлении работы сервиса оплаты частями (сплит) после масштабного сбоя. По данным кредитной организации, погашение платежей уже вновь доступно клиентам.

Сплит постепенно возвращается к работе - погашение платежей уже доступно. Пожалуйста, проверьте свои сплиты и пополните карту для оплаты гласит сообщение в приложении банка

Ранее "Яндекс Банк" заявлял, что не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за произошедшего сбоя.

11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотника. Также пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне наблюдались перебои в работе различных сервисов "Яндекса", включая такси, заказ еды, платежный сервис и умные устройства. Позднее в тот же день компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.