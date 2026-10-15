Москва15 окт Вести."Яндекс" 14 октября сообщил о восстановлении большинства своих ИИ-сервисов после серии атак на дата-центры. Соответствующее уведомление опубликовано в Telegram-канале Yandex Cloud Alerts.

По данным компании, снова доступны Responses API и Chat Completions API, включая модели YandexGPT 5.1, YandexGPT 5, Alice AI LLM, Alice AI LLM Flash, DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V4 Flash и Qwen 3.6 35B, Realtime API, Retrieval API, Embeddings API, Image Generation API, MCP Hub, Code Interpreter, Tuning & Datasets API, а также публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты.

При этом пока остаются недоступными автоматизация рабочих процессов с помощью Workflows, пакетная обработка запросов через Batch Inference API и использование выделенных моделей на персональных серверах Dedicated Models.

Уточняется, что возобновили работу STT API v1 и v3 для потокового распознавания речи, а также синхронного и асинхронного распознавания аудиофайлов. TTS функционирует в полном объеме — доступны все голоса и модели.

Сервис "Алиса AI Про для бизнеса" также восстановлен. При ошибке 403 пользователям рекомендуют удалить рабочее место и создать новое.

Yandex Search API работает, однако асинхронный режим доступен только с 00.00 до 06.00. Vision OCR API и SourceCraft возобновили работу.

VibeCraft функционирует частично: есть сложности с привязкой доменов, их устранение может занять 1–2 дня. В компании предупредили, что во всех сервисах возможны ограничения квот на создание новых ресурсов или увеличение текущего потребления.

9 октября в работе приложения "Яндекс Go" произошел сбой, пользователи не могли заказать такси.

С 8 по 11 октября дата-центры "Яндекса" в нескольких городах были атакованы украинскими беспилотниками.