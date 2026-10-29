Москва29 октВести.Компания "Яндекс" сообщила, что восстановила доступ к ключевым функциям во всех сервисах для пользователей и бизнеса.
"Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса - в них доступны ключевые функции. Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объемеговорится в заявлении
В компании отметили, что масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают "Яндексу" устойчивость, что позволяет организации продолжать выполнять обязательства перед партнерами и клиентами.
Также сообщается, что компания продолжает повышать устойчивость инфраструктуры и переходить к более распределенной модели ее работы.
Украинские БПЛА 11 октября атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Это привело к полной остановке работы центра. Помимо этого, ранее киевский режим атаковал и другие объекты компании – в частности, в городе Сасово и в Калуге.
Несколько дней назад сообщалось, что "Яндекс" перевез свои суперкомпьютеры на новые площадки.