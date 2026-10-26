"Яндекс" сообщил о перемещении своих суперкомпьютеров на новые площадки

"Яндекс" перевез свои суперкомпьютеры на новые площадки "Яндекс" сообщил о перемещении своих суперкомпьютеров на новые площадки

Москва26 окт Вести.Три суперкомпьютера "Ляпунов", "Галушкин" и "Червоненкис", принадлежащие компании "Яндекс" были вывезены из прежних мест расположения. В компании сообщили, что уже идет работа по их установке на других площадках, не уточнив сроки завершения этого процесса.

Они вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках. После запуска оборудование снова войдет в инфраструктуру сервисов "Яндекса" сообщается в Telegram-канале компании

Суперкомпьютеры представляют собой вычислительные машины огромной мощности, они не пострадали из-за атак на центры обработки данных "Яндекса".

Нападение вражеских дронов на дата-центры "Яндекса" произошло в начале октября.