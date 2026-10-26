Москва26 октВести.Три суперкомпьютера "Ляпунов", "Галушкин" и "Червоненкис", принадлежащие компании "Яндекс" были вывезены из прежних мест расположения. В компании сообщили, что уже идет работа по их установке на других площадках, не уточнив сроки завершения этого процесса.
Они вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках. После запуска оборудование снова войдет в инфраструктуру сервисов "Яндекса"сообщается в Telegram-канале компании
Суперкомпьютеры представляют собой вычислительные машины огромной мощности, они не пострадали из-за атак на центры обработки данных "Яндекса".
Нападение вражеских дронов на дата-центры "Яндекса" произошло в начале октября.