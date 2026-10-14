Минцифры помогло "Яндексу" перенести системы после атаки на data-центры

Минцифры сообщило о помощи "Яндексу" после атаки Минцифры помогло "Яндексу" перенести системы после атаки на data-центры

Москва14 окт Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предоставило "Яндексу" дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных. Об этом заявил руководитель ведомства Максут Шадаев в разговоре с РБК.

По словам министра, компания оперативно переключила основные сервисы на заранее подготовленную резервную инфраструктуру. Распределение мощностей по разным площадкам позволяет снизить зависимость от отдельных объектов и поддерживать доступность услуг при серьезных повреждениях, пояснил он.

Компания продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем на сторонние площадки заявил Шадаев

В пресс-службе "Яндекса" отметили, что давно развивают распределенную инфраструктуру и резервирование на независимых площадках, но не раскрывают места их размещения.

11 октября в результате атак украинских беспилотников была повреждена инфраструктура сразу трех data-центров "Яндекса": в Сасово в Рязанской области, Калуге и Владимире.

Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Яндекс" предпринимает все меры для ликвидации последствий атаки беспилотников.