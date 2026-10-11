Клименко: резервное копирование в "Яндекс" может сохранить часть данных клиентов Клименко допустил потерю части актуальных данных при сбоях в системе "Яндекса"

Москва11 окт Вести.Резервное копирование данных может помочь "Яндексу" избежать серьезных потерь после технических сбоев из-за атаки беспилотников на дата-центры 8 и 9 октября.

Об этом ИС "Вести" рассказал глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По мнению эксперта, российские компании и пользователи не потеряли свои данные, так как "Яндекс" уделяет внимание сохранности информации.

Там [в "Яндексе"] они смотрят копии трехдневные, пятидневные, недельные. Может быть, окажется, у кого-то, кому-то действительно фатально не повезет. Допустим, будет там копия трехдневной давности? То есть это будет, конечно, неприятно. Но я думаю, что система "Яндекс", когда я с ней общался, это было правда давно, но в целом они всегда достаточно хорошо занимались резервированием, то данные в сохранности отметил Клименко

Эксперт также сравнил последствия атаки на дата-центры "Яндекса" c Wildberries. Как отметил Клименко, в отличие от логистических центров и складов Wildberries, цифровая инфраструктура "Яндекса" позволяет резервировать данные и переключать сервисы на другие площадки.