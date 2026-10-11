Москва11 окт Вести.Последствия атаки беспилотников на дата-центры "Яндекса" могут быть менее критичными, чем на логистические центры и склады Wildberries.

Об этом ИС "Вести" рассказал глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Два дата-центра "Яндекса" в Сасово и Калуге подверглись атаке БПЛА 8 и 9 октября 2026 года в России, а удары на логистические центры и склады Wildberries начались 18 июля этого года в нескольких областях страны.

По словам эксперта, в отличие от складов Wildberries, цифровая инфраструктура "Яндекса" позволяет резервировать данные и переключать сервисы на другие площадки. Он пояснил, что подобный подход используют и банки, которые создают резервные системы на случай сбоев и потери доступа к основным серверам.

Если мы будем сравнивать … давайте попробуем сравнить с Wildberries … Это тоже была примерно такая же целенаправленная атака на уничтожение компании. Но мы с вами должны заметить, что склад – это физическое существо, физические данные. То есть у нас дата-центров достаточно много, конечно, с избытком нельзя сказать, но они есть. Все-таки, давайте скажем честно, товар у нас виртуальный. То есть, мы позаботились о клонировании и резервировании мощностей в других местах, как это, кстати, делают обычно коммерческие банки ... которые, например, достаточно серьезно занимаются тем, что планируют, чтобы было у них несколько сервисов на всякий случай, если упал сервер или там даже без бомб, иногда падают кабеля, иногда падают, горят серверы. Поэтому магазины и банки всегда стараются вещать с разных точек, чтобы если одна погибла, на другую переключились. Поэтому, с одной стороны, ситуация, конечно, неприятная, но если ее сравнивать, я еще раз понимаю, что это не очень корректное сравнение, но если сравнивать с самочувствием владельцев Wildberries, то в "Яндекса", конечно, все гораздо повеселее пояснил Клименко

Ранее пресс-служба "Яндекса" сообщила о восстановлении дата-центров, но сроки работы не были названы. Также президент РФ Владимир Путин в свое время удивился, с какой целью ВСУ атакуют склады Ozon и Wildberries.