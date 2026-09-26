Путин удивился, с какой целью ВСУ атакуют склады Ozon и Wildberries Путин: удары ВСУ по складам маркетплейсов лишены логики

Москва26 сен Вести.Российской стороне непонятно, с какой целью были совершены атаки на маркетплейсы Ozon и Wildberries. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

По его словам, после атаки гражданской инфраструктуры Киевом Россия начала "отвечать по каждой позиции".

[Удары] по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, – это что? Это зачем? Тем не менее они это сделали сказал президент

Накануне российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим и складским объектам, которые используются в интересах ВСУ. По данным МО РФ, были поражены логистический центр в Одессе, где хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из европейских стран, а также склад беспилотников в населенном пункте Новые Беляры в Одесской области.