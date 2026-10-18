Москва18 окт Вести.Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев в интервью ИС "Вести" рассказал, что позволило "Яндексу" оперативно восстановить данные после недавних атак украинских беспилотников на центры обработки данных (ЦОД).

По словам эксперта, атаки на дата-центры "Яндекса" и "Сбербанка" носили беспрецедентный характер. Однако компаниям удалось оперативно восстановить работу сервисов благодаря тому, что данные хранятся в разных местах и синхронизируются.

Компании, которые участвуют в платформенной экономике, не хранят данные в одном месте. И это залог того, что эти данные впоследствии могут быть восполнены. Данные хранятся на нескольких серверах. Такие серверы не находятся в одном месте, они территориально разнесены… Это позволило компаниям достаточно оперативно восстанавливать эти данные и возвращать сервисы отметил Ораз Дурдыев

Он добавил, что "Яндексу" потребовалось всего несколько дней, чтобы вернуть доступ к основным функциям сервисов. Однако компании предстояло основательно проверить надежность их работы.

Компании всегда дают достаточно качественный и стабильный сервис потребителю, сырой продукт никто не выкидывает. Поэтому поэтапное возвращение функционала этих приложений связан с тем, чтобы их функционал был устойчивый сказал Ораз Дурдыев

В период с 8 по 11 октября атакам дронов подверглись три центра обработки данных "Яндекса" - в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, что привело к масштабным сбоям в работе интернет-сервисов, маркетплейсов и СМИ. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, IT-гигант предпринимает все меры для ликвидации последствий атаки беспилотников.