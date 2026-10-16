Дата-центры обеспечивают работу сайтов, банковских приложений, интернет-магазинов и облачных сервисов. Пользователь редко задумывается об их существовании — пока привычное приложение не перестает открываться. Объясняем, что такое ЦОД, как он устроен и почему остановка его работы может затронуть миллионы людей.
Что произошло в октябре 2026 года
В октябре 2026 года беспилотники атаковали три дата-центра “Яндекса”:
- 8 октября — ЦОД в Сасове Рязанской области. Подробнее об этой ситуации мы писали в другом нашем материале.
- 9 октября — ЦОД в Калуге.
- 11 октября — ЦОД во Владимире. Больше о восстановлении работы дата-центра — здесь.
Повреждения вызвали перебои в сервисах “Яндекса” и у сторонних компаний. К 14 октября Yandex Cloud восстановила часть ИИ-сервисов, но некоторые оставались недоступны или работали с ограничениями. Сроки полного восстановления оборудования не назывались.
Дата-центр или ЦОД: что это такое простыми словами
Дата-центр, или центр обработки данных (ЦОД), — специально оборудованное здание или помещение с серверами, системами архивации данных и оборудованием связи. Здесь работают приложения, обрабатываются запросы пользователей и хранятся файлы.
Внутри стоят ряды шкафов с серверами, проложены кабели, работают контуры питания и охлаждения. Сервер — это компьютер или программная система, рассчитанные на постоянную обработку запросов. Например, когда человек открывает облачный документ, приложение запрашивает файл у сервера и показывает его на экране.
Чем занимаются дата-центры
Главная задача ЦОДа — обеспечить работу серверов круглые сутки. Компания может разместить там собственную технику, арендовать отдельный сервер или получить облачные мощности.
|Уровень
|Особенность
|Tier I
|Базовая инфраструктура, когда для восстановления обслуживания центра требуется остановка его работы
|Tier II
|Предусмотрены резервные компоненты систем электроснабжения и охлаждения, но для обслуживания отдельных элементов может потребоваться остановка работы ЦОД
|Tier III
|Инженерное оборудование можно планово обслуживать и заменять без остановки работы ИТ-систем. При отдельных авариях сбои возможны
|Tier IV
|Система сохраняет работоспособность при единичном отказе оборудования или нарушении одного из путей распределения ресурсов
При этом дата-центр отвечает, как правило, за оговоренную в договоре инфраструктуру. Сохранность же данных зависит и от настроек клиента, наличия резервного копирования и обеспеченной защиты приложений
Какие бывают ЦОДы
По назначению и модели предоставления услуг можно условно разделить на следующие категории ЦОДов, которые могут пересекаться:
- Корпоративные принадлежат отдельной организации — например, банку — и обслуживают ее задачи.
- В коммерческих сдается в аренду место в стойках, серверы и сопутствующее оборудование.
- Облачные предоставляют виртуальные серверы, хранилища и вычислительные мощности через интернет. Их ресурсы можно быстро увеличивать и сокращать.
Как устроен дата-центр
В ЦОДе работают три основных блока:
- вычислительный: серверы, накопители и программы для обработки данных;
- сетевой: оборудование и каналы связи, по которым передается информация;
- инженерный: питание, охлаждение, вентиляция, пожарная защита и датчики.
Серверы сильно нагреваются, поэтому температуру и влажность постоянно нужно контролировать. Во многих ЦОДах при отключении электричества сначала восстановить микроклимат помогают источники бесперебойного питания, затем — резервные генераторы. За состоянием систем круглосуточно следят специалисты.
Как обеспечивается надежность ЦОД
Основной принцип предотвращения сбоев в работе сервисов — резервирование. То есть если один компонент выходит из строя, его функцию берет на себя другой. Для этого используются запасное питание, независимые каналы связи и дополнительные системы охлаждения.
Схемы резервирования ЦОД:
- N — минимальная мощность или количество компонентов, необходимых для работы системы при расчетной нагрузке — такая схема означает, что у компании есть только необходимое оборудование, без резервного запаса;
- N+1 — к минимально необходимому количеству оборудования добавлен один резервный элемент;
- 2N — два независимых комплекта оборудования, каждый из которых способен самостоятельно поддерживать необходимую нагрузку;
- 2N+1 — два комплекта плюс запасной компонент.
Отдельные компоненты защищают от локальных поломок. При серьезной аварии компаниям полезно иметь резервную площадку в другом месте
Международная классификация Uptime Institute Tier определяет четыре уровня инженерной инфраструктуры ЦОД по возможностям резервирования, технического обслуживания и устойчивости к отказам.
|Уровень
|Особенность
|Tier I
|Базовая инфраструктура, когда для восстановления обслуживания центра требуется остановка его работы
|Tier II
|Предусмотрены резервные компоненты систем электроснабжения и охлаждения, но для обслуживания отдельных элементов может потребоваться остановка работы ЦОД
|Tier III
|Инженерное оборудование можно планово обслуживать и заменять без остановки работы ИТ-систем. При отдельных авариях сбои возможны
|Tier IV
|Система сохраняет работоспособность при единичном отказе оборудования или нарушении одного из путей распределения ресурсов
Частые вопросы
- 01Что будет, если дата-центр перестанет работать?
— Если дата-центр поврежден, сервис может полностью отключиться или потерять часть функций. Например, сайт открывается, но оформить заказ нельзя. Последствия зависят от того, есть ли исправная резервная площадка.
- 02Могут ли пропасть данные при сбое дата-центра?
— Данные могут пропасть только в том случае, если повреждены их носители, удалены исходные файлы и нет доступных копий. Их временная недоступность не означает полную утрату. Для защиты данные постоянно копируются и хранятся в нескольких местах.
- 03Как компании защищаются от сбоев в работе дата-центров?
— Для предотвращения сбоев компании готовят резервные серверы, копируют данные и тестируют способы восстановления работы при локальных авариях. Если основная площадка выходит из строя, системы или специалисты запускают сервис на запасной и перенаправляют туда запросы.