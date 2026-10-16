Что такое дата-центр и как он работает

Дата-центры обеспечивают работу сайтов, банковских приложений, интернет-магазинов и облачных сервисов. Пользователь редко задумывается об их существовании — пока привычное приложение не перестает открываться. Объясняем, что такое ЦОД, как он устроен и почему остановка его работы может затронуть миллионы людей.

Что произошло в октябре 2026 года

В октябре 2026 года беспилотники атаковали три дата-центра “Яндекса”:

8 октября — ЦОД в Сасове Рязанской области. Подробнее об этой ситуации мы писали в другом нашем материале. 9 октября — ЦОД в Калуге 11 октября — ЦОД во Владимире. Больше о восстановлении работы дата-центра — здесь

Повреждения вызвали перебои в сервисах “Яндекса” и у сторонних компаний. К 14 октября Yandex Cloud восстановила часть ИИ-сервисов, но некоторые оставались недоступны или работали с ограничениями. Сроки полного восстановления оборудования не назывались.

Дата-центр или ЦОД: что это такое простыми словами

Чем занимаются дата-центры Фото: Unsplash

Дата-центр, или центр обработки данных (ЦОД), — специально оборудованное здание или помещение с серверами, системами архивации данных и оборудованием связи. Здесь работают приложения, обрабатываются запросы пользователей и хранятся файлы.

Внутри стоят ряды шкафов с серверами, проложены кабели, работают контуры питания и охлаждения. Сервер — это компьютер или программная система, рассчитанные на постоянную обработку запросов. Например, когда человек открывает облачный документ, приложение запрашивает файл у сервера и показывает его на экране.

Чем занимаются дата-центры

Главная задача ЦОДа — обеспечить работу серверов круглые сутки. Компания может разместить там собственную технику, арендовать отдельный сервер или получить облачные мощности.

Уровень Особенность Tier I Базовая инфраструктура, когда для восстановления обслуживания центра требуется остановка его работы Tier II Предусмотрены резервные компоненты систем электроснабжения и охлаждения, но для обслуживания отдельных элементов может потребоваться остановка работы ЦОД Tier III Инженерное оборудование можно планово обслуживать и заменять без остановки работы ИТ-систем. При отдельных авариях сбои возможны Tier IV Система сохраняет работоспособность при единичном отказе оборудования или нарушении одного из путей распределения ресурсов

При этом дата-центр отвечает, как правило, за оговоренную в договоре инфраструктуру. Сохранность же данных зависит и от настроек клиента, наличия резервного копирования и обеспеченной защиты приложений

Какие бывают ЦОДы

Какими бывают дата-центры Фото: Unsplash

По назначению и модели предоставления услуг можно условно разделить на следующие категории ЦОДов, которые могут пересекаться:

Корпоративные принадлежат отдельной организации — например, банку — и обслуживают ее задачи. В коммерческих сдается в аренду место в стойках, серверы и сопутствующее оборудование. Облачные предоставляют виртуальные серверы, хранилища и вычислительные мощности через интернет. Их ресурсы можно быстро увеличивать и сокращать.

Как устроен дата-центр

В ЦОДе работают три основных блока:

вычислительный: серверы, накопители и программы для обработки данных;

сетевой: оборудование и каналы связи, по которым передается информация;

инженерный: питание, охлаждение, вентиляция, пожарная защита и датчики.

Серверы сильно нагреваются, поэтому температуру и влажность постоянно нужно контролировать. Во многих ЦОДах при отключении электричества сначала восстановить микроклимат помогают источники бесперебойного питания, затем — резервные генераторы. За состоянием систем круглосуточно следят специалисты.

Как обеспечивается надежность ЦОД

Основной принцип предотвращения сбоев в работе сервисов — резервирование. То есть если один компонент выходит из строя, его функцию берет на себя другой. Для этого используются запасное питание, независимые каналы связи и дополнительные системы охлаждения.

Схемы резервирования ЦОД:

N — минимальная мощность или количество компонентов, необходимых для работы системы при расчетной нагрузке — такая схема означает, что у компании есть только необходимое оборудование, без резервного запаса;

N+1 — к минимально необходимому количеству оборудования добавлен один резервный элемент;

2N — два независимых комплекта оборудования, каждый из которых способен самостоятельно поддерживать необходимую нагрузку;

2N+1 — два комплекта плюс запасной компонент.

Отдельные компоненты защищают от локальных поломок. При серьезной аварии компаниям полезно иметь резервную площадку в другом месте

Международная классификация Uptime Institute Tier определяет четыре уровня инженерной инфраструктуры ЦОД по возможностям резервирования, технического обслуживания и устойчивости к отказам.

Уровень Особенность Tier I Базовая инфраструктура, когда для восстановления обслуживания центра требуется остановка его работы Tier II Предусмотрены резервные компоненты систем электроснабжения и охлаждения, но для обслуживания отдельных элементов может потребоваться остановка работы ЦОД Tier III Инженерное оборудование можно планово обслуживать и заменять без остановки работы ИТ-систем. При отдельных авариях сбои возможны Tier IV Система сохраняет работоспособность при единичном отказе оборудования или нарушении одного из путей распределения ресурсов

Устройства дата-центра Фото: Unsplash

Частые вопросы