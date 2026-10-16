Дата-центры обеспечивают работу сайтов, банковских приложений, интернет-магазинов и облачных сервисов. Пользователь редко задумывается об их существовании — пока привычное приложение не перестает открываться. Объясняем, что такое ЦОД, как он устроен и почему остановка его работы может затронуть миллионы людей.

Что произошло в октябре 2026 года

В октябре 2026 года беспилотники атаковали три дата-центра “Яндекса”:

  1. 8 октября — ЦОД в Сасове Рязанской области. Подробнее об этой ситуации мы писали в другом нашем материале.
  2. 9 октября — ЦОД в Калуге.
  3. 11 октября — ЦОД во Владимире. Больше о восстановлении работы дата-центра — здесь.

Повреждения вызвали перебои в сервисах “Яндекса” и у сторонних компаний. К 14 октября Yandex Cloud восстановила часть ИИ-сервисов, но некоторые оставались недоступны или работали с ограничениями. Сроки полного восстановления оборудования не назывались.

Дата-центр или ЦОД: что это такое простыми словами

Чем занимаются дата-центры Фото: Unsplash

Дата-центр, или центр обработки данных (ЦОД), — специально оборудованное здание или помещение с серверами, системами архивации данных и оборудованием связи. Здесь работают приложения, обрабатываются запросы пользователей и хранятся файлы.

Внутри стоят ряды шкафов с серверами, проложены кабели, работают контуры питания и охлаждения. Сервер — это компьютер или программная система, рассчитанные на постоянную обработку запросов. Например, когда человек открывает облачный документ, приложение запрашивает файл у сервера и показывает его на экране.

Чем занимаются дата-центры

Главная задача ЦОДа — обеспечить работу серверов круглые сутки. Компания может разместить там собственную технику, арендовать отдельный сервер или получить облачные мощности.

Уровень Особенность
Tier I Базовая инфраструктура, когда для восстановления обслуживания центра требуется остановка его работы
Tier II Предусмотрены резервные компоненты систем электроснабжения и охлаждения, но для обслуживания отдельных элементов может потребоваться остановка работы ЦОД
Tier III Инженерное оборудование можно планово обслуживать и заменять без остановки работы ИТ-систем. При отдельных авариях сбои возможны
Tier IV Система сохраняет работоспособность при единичном отказе оборудования или нарушении одного из путей распределения ресурсов

При этом дата-центр отвечает, как правило, за оговоренную в договоре инфраструктуру. Сохранность же данных зависит и от настроек клиента, наличия резервного копирования и обеспеченной защиты приложений

Какие бывают ЦОДы

Какими бывают дата-центры Фото: Unsplash

По назначению и модели предоставления услуг можно условно разделить на следующие категории ЦОДов, которые могут пересекаться:

  1. Корпоративные принадлежат отдельной организации — например, банку — и обслуживают ее задачи.
  2. В коммерческих сдается в аренду место в стойках, серверы и сопутствующее оборудование.
  3. Облачные предоставляют виртуальные серверы, хранилища и вычислительные мощности через интернет. Их ресурсы можно быстро увеличивать и сокращать.

Как устроен дата-центр

В ЦОДе работают три основных блока:

  • вычислительный: серверы, накопители и программы для обработки данных;
  • сетевой: оборудование и каналы связи, по которым передается информация;
  • инженерный: питание, охлаждение, вентиляция, пожарная защита и датчики.

Серверы сильно нагреваются, поэтому температуру и влажность постоянно нужно контролировать. Во многих ЦОДах при отключении электричества сначала восстановить микроклимат помогают источники бесперебойного питания, затем — резервные генераторы. За состоянием систем круглосуточно следят специалисты.

Как обеспечивается надежность ЦОД

Основной принцип предотвращения сбоев в работе сервисов — резервирование. То есть если один компонент выходит из строя, его функцию берет на себя другой. Для этого используются запасное питание, независимые каналы связи и дополнительные системы охлаждения.

Схемы резервирования ЦОД:

  • N — минимальная мощность или количество компонентов, необходимых для работы системы при расчетной нагрузке — такая схема означает, что у компании есть только необходимое оборудование, без резервного запаса;
  • N+1 — к минимально необходимому количеству оборудования добавлен один резервный элемент;
  • 2N — два независимых комплекта оборудования, каждый из которых способен самостоятельно поддерживать необходимую нагрузку;
  • 2N+1 — два комплекта плюс запасной компонент.

Отдельные компоненты защищают от локальных поломок. При серьезной аварии компаниям полезно иметь резервную площадку в другом месте

Международная классификация Uptime Institute Tier определяет четыре уровня инженерной инфраструктуры ЦОД по возможностям резервирования, технического обслуживания и устойчивости к отказам.

Уровень Особенность
Tier I Базовая инфраструктура, когда для восстановления обслуживания центра требуется остановка его работы
Tier II Предусмотрены резервные компоненты систем электроснабжения и охлаждения, но для обслуживания отдельных элементов может потребоваться остановка работы ЦОД
Tier III Инженерное оборудование можно планово обслуживать и заменять без остановки работы ИТ-систем. При отдельных авариях сбои возможны
Tier IV Система сохраняет работоспособность при единичном отказе оборудования или нарушении одного из путей распределения ресурсов
Устройства дата-центра Фото: Unsplash

Частые вопросы

01Что будет, если дата-центр перестанет работать?

— Если дата-центр поврежден, сервис может полностью отключиться или потерять часть функций. Например, сайт открывается, но оформить заказ нельзя. Последствия зависят от того, есть ли исправная резервная площадка.

02Могут ли пропасть данные при сбое дата-центра?

— Данные могут пропасть только в том случае, если повреждены их носители, удалены исходные файлы и нет доступных копий. Их временная недоступность не означает полную утрату. Для защиты данные постоянно копируются и хранятся в нескольких местах.

03Как компании защищаются от сбоев в работе дата-центров?

— Для предотвращения сбоев компании готовят резервные серверы, копируют данные и тестируют способы восстановления работы при локальных авариях. Если основная площадка выходит из строя, системы или специалисты запускают сервис на запасной и перенаправляют туда запросы.