Москва18 окт Вести.Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев в интервью ИС "Вести" рассказал, какие меры позволят защитить данные, хранящиеся на серверах в дата-центрах.

Компании предпринимают сейчас набор мер вместе с Минцифры. Это расширение инфраструктуры хранения и дублирование этой информации, а также территориальное географическое разнесение, масштабировать для того, чтобы обеспечить еще большую устойчивость. Потому что это залог того, чтобы все записи, все ваши данные всегда легко могли быть восстановлены, и вы могли пользоваться привычным сервисом отметил Дурдыев

Он подчеркнул, что именно благодаря тому, что данные "Яндекса" хранятся на разных серверах и синхронизируются, компании удалось оперативно восстановить все записи и работу сервисов.