Дата-центры в России разделят на три категории по уровню угроз "Коммерсант": Минцифры утвердило требования к защите дата-центров от дронов

Москва25 окт Вести.Отраслевой штаб Минцифры утвердил рекомендации по защите центров обработки данных (ЦОД) от беспилотников и других воздушных угроз. Документ распространяется на все проектируемые, строящиеся и действующие дата-центры в России независимо от формы собственности и оператора, пишет "Коммерсант".

ЦОДы разделят на три категории в зависимости от последствий возможного повреждения.

К1 – стратегические объекты, поражение которых может нарушить ключевые государственные функции на срок от часа. К2 – объекты, обеспечивающие работу экономически или социально важных систем регионального и отраслевого уровня, нарушение которой может продолжаться от четырех часов. К3 – корпоративные ЦОДы, повреждение которых приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства говорится в материале

Для стратегических объектов предпочтительно подземное или бункерное размещение, для остальных категорий допустимы капитальные и обычные наземные здания.

Защиту предлагается выстраивать в несколько уровней: укреплять конструкции, устанавливать антидроновые сетки и средства радиоэлектронной борьбы, снижать заметность объектов с воздуха и резервировать критически важные сервисы. Также планируется наладить взаимодействие операторов с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

По оценке старшего инвестиционного директора KAMA FLOW Романа Чустузиана, защитные меры могут увеличить стоимость объекта на 5-10%, однако это несопоставимо с возможными потерями и многомесячным простоем.

Ранее эксперт рассказал, какие меры позволят защитить данные, хранящиеся на серверах в дата-центрах. Среди них – расширение инфраструктуры хранения.