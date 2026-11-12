Шадаев: Минцифры за то, чтобы ЦОДы уходили под землю, а не за границу

Минцифры предпочло подземные ЦОДы перемещению данных за границу Шадаев: Минцифры за то, чтобы ЦОДы уходили под землю, а не за границу

Москва12 ноя Вести.Минцифры заинтересовано в том, чтобы российские компании размещали центры обработки данных (ЦОДы) внутри страны, а не перевозили их за границу, и предпочитает перенос таких объектов под землю релокации. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum 2026.

Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они уходили под землю, а не релоцировались сказал чиновник

Ранее с предложением создать резервные дата-центры в угольных разрезах Кузбасса выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Идею защитить объекты от "внешнего воздействия" поддержал и губернатор Кемеровской области Илья Середюк, указав, что в отработанный карьер "нужно просто дом, 12-16 этажей, не вверх, а вниз опустить", а использование воды из подземных рек сократит расходы на системы охлаждения.

Ранее Шадаев в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, как следует защищаться от угроз цифровой инфраструктуре. Он посоветовал "защищаться, распределяться и закапываться".