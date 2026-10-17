Эксперт оценил сроки запуска подземных центров обработки данных в РФ Эксперт Лукацкий: строительство подземных ЦОДов в Сибири займет не менее года

Москва17 окт Вести.В России обсуждается идея создания подземных центров обработки данных в Сибири, однако из-за длительных сроков строительства их реализация возможна не ранее следующего года. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бизнес-консультант компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.

По его словам, в России вновь актуализировался вопрос о создании сети подземных центров обработки данных на территории Сибири. Использование инфраструктуры выработанных шахт позволит обеспечить естественное охлаждение серверов, что существенно оптимизирует затраты. Ключевым этапом реализации проекта станет прокладка необходимых каналов связи.

Кто-то предлагает в Кузбассе это делать, но суть не важна, главное, что у нас тоже говорили о подземных ЦОДах, но на их строительство обычно уходит не менее 9-12 месяцев. Поэтому, даже если мы к этому сейчас придем, и будет принято решение и установлены требования о строительстве ЦОДов, либо коммерческих, либо государственных, либо "ЦОД Судного дня" или "ЦОД - Ковчег", как в рамках форума "ЦИПР" в мае презентовали одну из концепций такого рода мобильного ЦОДа (компания РТК-ЦОД - структурное подразделение "Ростелекома" официально представила рынку свои новые комплексные мобильные центры обработки данных под ключ - прим. ред.), то мы не раньше следующего года получим что-то работающее насколько это будет возможно рассказал Лукацкий

Ранее эксперт в области недвижимости и девелопмента Ирина Комаченко рассказала, что подземные центры обработки данных (ЦОД) в целях безопасности наиболее целесообразно размещать в промышленных регионах Урала и в Мурманской области, используя уже существующую горнодобывающую инфраструктуру.