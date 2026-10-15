Москва15 октВести.Идея о создании новой цифровой платформы в России, в которой будут сервисы по взаимодействию жителей с управляющими организациями, использованию парковок и мест хранения, является закономерной. Об этом ИС "Вести" заявил член Общественного совета при Минцифры России, руководитель коммуникационной группы "Р.И.М. – ИНТЕРИУМ" Валерий Сидоренко.
Создание нескольких платформ и конкуренция - это всегда хорошо. По моему мнению, таких платформ должно быть несколько. Но предлагая создать очередную платформу, надо учитывать целый ряд факторов, связанных с безопасностью, сохранностью данных и с тем, будет ли платформа создавать дополнительную ценностьзаявил он
На данный момент, отметил эксперт, пока непонятно, чем предлагаемая платформа по функционалу будет отличаться от сервисов портала "Госуслуги".
Но сама идея, вектор создания такой платформы, на мой взгляд, отвечает и стратегии развития платформенной экономики, и тому, что должна быть конкуренция. По каждой теме должно быть две-три платформы, это абсолютно точнополагает Валерий Сидоренко