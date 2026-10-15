Москва15 окт Вести.Идея о создании новой цифровой платформы в России, в которой будут сервисы по взаимодействию жителей с управляющими организациями, использованию парковок и мест хранения, является закономерной. Об этом ИС "Вести" заявил член Общественного совета при Минцифры России, руководитель коммуникационной группы "Р.И.М. – ИНТЕРИУМ" Валерий Сидоренко.

Создание нескольких платформ и конкуренция - это всегда хорошо. По моему мнению, таких платформ должно быть несколько. Но предлагая создать очередную платформу, надо учитывать целый ряд факторов, связанных с безопасностью, сохранностью данных и с тем, будет ли платформа создавать дополнительную ценность заявил он

На данный момент, отметил эксперт, пока непонятно, чем предлагаемая платформа по функционалу будет отличаться от сервисов портала "Госуслуги".