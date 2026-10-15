Москва15 окт Вести.Портал "Госуслуги" будет активно предлагать гражданам продление лицензий и получение социальных льгот с помощью использования искусственного интеллекта, который сможет определять, какие услуги необходимы человеку. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Марине Громовой заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, государственные цифровые сервисы перестраиваются с учетом запроса граждан на получение услуг без необходимости самостоятельно подавать заявления. Такой принцип уже заложен в работе портала "Госуслуги" и мессенджера MAX, где пользователи могут получать уведомления о доступных возможностях.

На сегодняшний день у граждан запрос в том, чтобы услуги предоставлялись не по требованию, а проактивно. То есть по ситуации, в которую попадает человек или может попасть в будущем. Именно поэтому мы таким образом перестраиваем работу портала "Госуслуги". Именно таким образом устроен мессенджер МАХ, когда уведомления проактивно приходят гражданину объяснил Григоренко

В качестве примера он привел ситуацию с получением лицензий, когда они заканчиваются и не нужно ждать их окончания, портал "Госуслуги" сам предложит их оформить. То же самое с социальными льготами.

У нас в трех регионах реализуется пилотный проект - привязка к карте "МИР", получение различного рода социальных льгот, скидок и тому подобное заявил Дмитрий Григоренко

По его словам, искусственный интеллект, обрабатывая большие массивы информации, будет делать соответствующие предложения, в том числе и в мессенджере МАХ.