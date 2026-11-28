Москва28 ноя Вести.Портал "Госуслуги" может стать универсальным национальным ИИ-агентом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

По словам министра, у портала есть данные о пользователях, а также преимущество перед коммерческими цифровыми платформами.

Мы считаем, что "Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем отметил Шадаев

Он уточнил, что "Госуслуги" не связаны с интересами какой-либо одной экосистемы. По мнению министра, ИИ-агент мог бы комплексно помогать в решении задач, опираясь на государственные данные, и при этом не был бы привязан какой-либо частной компании.