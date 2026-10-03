Москва3 окт Вести.Единый портал государственных услуг США America.gov смотрится жалко и сыро, особенно в сравнении с российским порталом "Госуслуги", который функционирует уже 17 лет. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

America.gov предназначен для навигации по государственным услугам. Чат‑бот на базе ИИ отвечает на вопросы о подобных услугах, используя данные с более чем 29 тыс. правительственных сайтов.

Портал america.gov, который работает на двух нейросетях — Gemini от Google и, разумеется, Grok’e (том самом, который так впечатлил [президента США Дональда] Трампа историей с [президентом Венесуэлы] Мадуро), — теперь будет помогать американцам со справками и паспортами. Создатели гордятся, что чат-бот объединил 29 тысяч государственных сайтов в один. Звучит прекрасно, пока не узнаешь, что бот просто отправляет тебя на один из тех же 29 тысяч сайтов отметил Богданов

ИИ‑инструмент также утверждает, что президентские выборы 2020 года выиграл Джо Байден, хотя действующий лидер США Дональд Трамп до сих пор этот отрицает, подчеркнул журналист.

Но настоящий конфуз случился в первый же день. Суперинтеллект на вопрос о выборах 2020 года честно ответил, что их выиграл Джо Байден. После чего, как пишет Axios, портал начал уклоняться от политических вопросов. Не прошло и суток, как цифровой помощник Белого дома был отправлен на идеологическое перевоспитание. В целом же все смотрится пока жалко и сыро. Особенно в сравнении с российскими "Госуслугами", которые функционируют уже 17 лет, обрабатывая по 900 миллионов запросов в год добавил он

Ранее президент США Дональд Трамп назвал возможным создание в США комитета по регулированию технологий искусственного интеллекта.