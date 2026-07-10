Москва10 июл Вести.В США обсуждается идея глубокого изменения принципов государственного управления. Об этом заявил журналист Валентин Богданов, сообщает ИС "Вести".

По словам журналиста, демонтировать госаппарат изнутри оказалось нелегко. Крупные инвесторы решили сосредоточиться на создании альтернативных структур.

США вплотную приблизились к идее демонтажа традиционных форм госуправления. В авангарде - капитаны индустрии искусственного интеллекта от Сэма Альтмана (гендиректор компании OpenAI, разработчика ChatGPT - прим. ред.) до Питера Тиля (предприниматель, инвестор, сооснователь PayPal и Palantir - прим. ред.) Техноэлита, как заведенная, вкладывается в проекты частных городов и сетевых государств по всему миру. И только ли ради прибыли? сказал Богданов

При этом он напомнил о провале еще одного техноэнтузиаста Илона Маска, чей Департамент эффективности госуправления (DOGE), образованный после прихода к власти Дональда Трампа, так и не сумел снизить затраты бюджета США.

DOGE фактически прекратил работу. Функционал ведомства был частично передан управлению кадровой службы страны.