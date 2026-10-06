Платформа "Госключ" должна предоставлять ИИ-сервисы "под ключ", указал Мишустин Мишустин: "Госключ" должен предоставлять отечественные ИИ-сервисы "под ключ"

Москва6 окт Вести.Платформа "Госключ" должна обеспечивать госучреждения и российские компании лучшими отечественными ИИ-сервисами "под ключ", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения".

Как отметил глава кабмина, масштабное распространение ИИ влечет перестройку государственных процессов​​​. Федеральные, региональные и муниципальные учреждения, продолжил он, должны иметь доступ к таким решениям без необходимости создавать собственные мощности и искать дополнительные средства для этого.

Для чего надо задействовать возможности платформы "Гостех", через нее обеспечить лучшими сервисами "под ключ", все решения в одном пакете. Разумеется, они должны быть отечественными сказал Мишустин

Он призвал отечественные компании более активно участвовать в это работе.