Москва6 октВести.Платформа "Госключ" должна обеспечивать госучреждения и российские компании лучшими отечественными ИИ-сервисами "под ключ", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Как отметил глава кабмина, масштабное распространение ИИ влечет перестройку государственных процессов. Федеральные, региональные и муниципальные учреждения, продолжил он, должны иметь доступ к таким решениям без необходимости создавать собственные мощности и искать дополнительные средства для этого.
Для чего надо задействовать возможности платформы "Гостех", через нее обеспечить лучшими сервисами "под ключ", все решения в одном пакете. Разумеется, они должны быть отечественнымисказал Мишустин
Он призвал отечественные компании более активно участвовать в это работе.