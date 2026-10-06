Мишустин: Россия начала работу по развитию автономных систем и цифровых платформ

Мишустин: РФ начала работу по развитию автономных систем и цифровых платформ Мишустин: Россия начала работу по развитию автономных систем и цифровых платформ

Москва6 окт Вести.В правительстве Российской Федерации началась работа над стратегий развития автономных систем и цифровых платформ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения".

Глава российского кабмина отметил, что цифровые платформы становятся важнейшим фактором устойчивости экономики, активно внедряясь по целому ряду направлений – в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, логистике и многих других отраслях​​​.

Нужно обеспечить их бесперебойную работу с учетом технологических возможностей предприятий и ведомств. Чтобы сбой одного облачного сервиса или программного компонента ни в коем случае не приводил к массовому нарушению и производства, и жизненно важных услуг. Правительство по поручению президента уже приступило к подготовке стратегий развития автономных систем и цифровых платформ сказал премьер-министр РФ

Мишустин подчеркнул, что правительство рассчитывает на самое активное участие деловых кругов и экспертов в этой работе.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что прорывные технологические решения, в частности внедрение искусственного интеллекта, изменят облик будущего России.