Москва6 окт Вести.Прорывные технологические решения, в частности внедрение искусственного интеллекта изменят облик будущего России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на форуме "Цифровые решения"​​​.

Сегодня в России создаются действительно прорывные решения, которые изменят облик будущего. Масштабное распространение искусственного интеллекта - требует и перестройки самих государственных процессов сказал Мишустин

По словам премьера, важно, чтобы у федеральных, региональных и муниципальных учреждений был доступ к таким решениям, и им не приходилось создавать собственные и искать дополнительное финансирование.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Цифровые решения", подчеркнув, что это мероприятие объединяет представителей власти и бизнеса – всех, кто вносит вклад в укрепление цифровой индустрии России.

Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября.