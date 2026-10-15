Путин: развитие больших данных и ИИ является конкурентным преимуществом РФ Путин назвал развитие больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России

Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом РФ.

Глава государства по видеосвязи принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия"​​​.

У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое - это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта сказал Путин

Ранее сообщалось, что в Госдуме IX созыва появился новый комитет по цифровому развитию и ИИ. Он будет заниматься вопросами регулирования технологий ИИ, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем.