Москва15 октВести.Президент России Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом РФ.
Глава государства по видеосвязи принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое - это развитие систем больших данных и искусственного интеллектасказал Путин
Ранее сообщалось, что в Госдуме IX созыва появился новый комитет по цифровому развитию и ИИ. Он будет заниматься вопросами регулирования технологий ИИ, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем.