Москва15 октВести.При помощи искусственного интеллекта на маркетплейсах можно отследить "каждую пачку гречки", и этим необходимо заниматься. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в формате видеоконференции принял участие с форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкамуказал президент, добавив, что это перспективное использование технологий
По словам Путина, развитие систем больших данных и искусственного интеллекта является конкурентным преимуществом России.