Москва15 окт Вести.При помощи искусственного интеллекта на маркетплейсах можно отследить "каждую пачку гречки", и этим необходимо заниматься. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в формате видеоконференции принял участие с форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия"​​​.

С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам