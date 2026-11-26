Москва26 нояВести.То, что искусственный интеллект (ИИ) не может делать без участия человека, должно быть четко прописано. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
По его словам, необходимо сформировать механизмы заключения и исполнения сделок, например, с помощью использования искусственного интеллекта.
Следует определить пределы полномочий ИИ-агентов, то есть те шаги, которые они не могут выполнять без контроля и участия человекасказал Путин
При этом необходимо иметь ввиду, что сегодня нейросети становятся более умными и хитрыми и даже пытаются обойти определенные запреты, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что при развитии ИИ не нужно вводить чрезмерные ограничения и пытаться блокировать новые технологии.