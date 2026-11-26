Путин: нужно определить, что ИИ нельзя делать без человека

Путин заявил о необходимости разграничений задач для ИИ и человека Путин: нужно определить, что ИИ нельзя делать без человека

Москва26 ноя Вести.То, что искусственный интеллект (ИИ) не может делать без участия человека, должно быть четко прописано. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

По его словам, необходимо сформировать механизмы заключения и исполнения сделок, например, с помощью использования искусственного интеллекта.

Следует определить пределы полномочий ИИ-агентов, то есть те шаги, которые они не могут выполнять без контроля и участия человека сказал Путин

При этом необходимо иметь ввиду, что сегодня нейросети становятся более умными и хитрыми и даже пытаются обойти определенные запреты, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что при развитии ИИ не нужно вводить чрезмерные ограничения и пытаться блокировать новые технологии.