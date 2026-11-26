Путин обозначил барьеры для развития ИИ: дефицит электроэнергии и сложность Путин назвал дефицит электроэнергии "бутылочным горлышком" в развитии ИИ

Москва26 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" заявил, что развитие передовых фундаментальных моделей ИИ сдерживается нехваткой энергетических мощностей и сложностью компонентной базы.

По его словам, эти факторы становятся "бутылочным горлышком" технологической гонки.

Строятся гигантские вычислительные центры, дефицит электроэнергии, энергосетей, сложные компонентные базы становятся бутылочным горлышком технологической гонки приводит слова главы государства источник

Путин также предложил обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2036 года и утвердить Национальный план действий в этой сфере. Он отметил, что ИИ вышел на качественно иной уровень автономности: современные агенты способны самостоятельно планировать работу, взаимодействовать с другими устройствами и принимать решения без команд человека. Кроме того, президент указал на необходимость развития суверенных моделей, чтобы избежать зависимости от чужих ценностей и внешнего контроля.

Мы в России делаем ставку на суверенные и фундаментальные модели, продолжим заниматься их развитием. Потому что это позволяет идти вперед, приумножать технологически, промышленный, научный потенциал страны подчеркнул Путин

Ранее президент отметил, что РФ не должна позволить, чтобы новые технологии использовались против нее.