Путин предупредил об угрозе навязывания чужих ценностей через нейросети Путин заявил о формировании ценностного кода пользователей ИИ-моделями

Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ), обученный на чужих ценностных установках, способен незаметно транслировать их миллионам пользователей и формировать их сознание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства отметил, что новые технологии порой задействовались вопреки интересам России, а в текущем году было получено научное подтверждение опасениям, ранее возникавшим на интуитивном уровне.

Если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно подсказывает эти самые ценности миллионам пользователей... Формирует их сознание и ценностный код подчеркнул Владимир Путин

Президент указал, что в связи с этим Россия должна самостоятельно устанавливать стандарты безопасности, качества и поведения для отечественных фундаментальных моделей, располагая для этого необходимыми компетенциями.