Путин: предлагаю обновить нацстратегию по ИИ, рассчитанную до 2036 года

Путин предложил обновить стратегию РФ по ИИ, рассчитанную до 2036 года Путин: предлагаю обновить нацстратегию по ИИ, рассчитанную до 2036 года

Москва26 ноя Вести.Президент России Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию по искусственному интеллекту (ИИ), рассчитанную до 2036 года. Такое заявление российский лидер сделал в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

По его словам, чтобы занимать лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, нужно не просто создавать передовые решения, а надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем.

В такой логике и предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что под эту задачу необходимо перестроить управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ИИ уже приносит прибыль бизнесу, но вопрос капитализации касается разработчиков.