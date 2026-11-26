Москва26 нояВести.Президент России Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию по искусственному интеллекту (ИИ), рассчитанную до 2036 года. Такое заявление российский лидер сделал в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
По его словам, чтобы занимать лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, нужно не просто создавать передовые решения, а надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем.
В такой логике и предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфересказал Путин
Глава государства подчеркнул, что под эту задачу необходимо перестроить управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ИИ уже приносит прибыль бизнесу, но вопрос капитализации касается разработчиков.