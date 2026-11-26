Москва26 нояВести.Искусственный интеллект (ИИ) уже приносит прибыль бизнесу, но вопрос капитализации касается разработчиков. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Конечно, он приносит прибыль в тех местах, где он внедряется. Вопрос, есть ли прибыль у разработчиков. Это, в общем, всех волнует, и сейчас большие идут обсуждения по поводу капитализации, отдачи. Но это касается только разработчиков, потому что бизнес активно внедряет ИИ, много решений именно для малого бизнесарассказал Решетников
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в Подмосковье за вычетом инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей.