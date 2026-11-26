Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) уже приносит прибыль бизнесу, но вопрос капитализации касается разработчиков. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Конечно, он приносит прибыль в тех местах, где он внедряется. Вопрос, есть ли прибыль у разработчиков. Это, в общем, всех волнует, и сейчас большие идут обсуждения по поводу капитализации, отдачи. Но это касается только разработчиков, потому что бизнес активно внедряет ИИ, много решений именно для малого бизнеса