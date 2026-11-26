Воробьев: ИИ в городской среде используется уже в 530 проектах в 79 регионах РФ

Воробьев назвал количество ИИ-проектов в городской среде в регионах РФ Воробьев: ИИ в городской среде используется уже в 530 проектах в 79 регионах РФ

Москва26 ноя Вести.В России искусственный интеллект (ИИ) в городской среде используется уже примерно в 530 проектах в 79 регионах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев журналисту ИС "Вести" Александру Христенко.

Воробьев возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению "Экономика данных".

Что касается регионов, то в рамках Госсовета нам поручено внедрять искусственный интеллект там, где он приносит удобства для человека и где он экономически целесообразен. Таких проектов сегодня в нашей стране порядка 530 в 79 регионах. Это самая широкая география, где используется искусственный интеллект отметил Воробьев

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью ИС "Вести" отметил большой запрос на дальнейшее развитие ИИ в системе здравоохранения.