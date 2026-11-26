Воробьев: чистый экономический эффект от ИИ в Подмосковье – около 2 млрд рублей

Воробьев оценил экономический эффект от внедрения ИИ в Подмосковье Воробьев: чистый экономический эффект от ИИ в Подмосковье – около 2 млрд рублей

Москва26 ноя Вести.Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в Подмосковье за вычетом инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев журналисту ИС "Вести" Александру Христенко.

Воробьев возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению "Экономика данных". По его словам, в России ИИ в городской среде используется уже примерно в 530 проектах в 79 регионах.

Это самая широкая география, где используется искусственный интеллект. Где-то он читает документы вместо человека, где-то он читает снимки, где-то обрабатывает большие данные, как у нас в Подмосковье, все, что касается строительного мусора, чистоты во дворах – все это делает сегодня искусственный интеллект. У нас за вычетом инвестиций в искусственный интеллект эффект составил уже порядка 2 млрд рублей сообщил Воробьев

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью ИС "Вести" отметил большой запрос на дальнейшее развитие ИИ в системе здравоохранения.