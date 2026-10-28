"Финэкспертиза": расходы бизнеса на ИИ в России почти удвоились за год

"Финэкспертиза": за год бизнес в России практически удвоил расходы на ИИ "Финэкспертиза": расходы бизнеса на ИИ в России почти удвоились за год

Москва28 окт Вести.Расходы бизнеса и государственных учреждений в России на внедрение и использование искусственного интеллекта (ИИ) выросли почти вдвое по итогам прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза", которые приводит ТАСС.

Так, за год предприятия вложили в технологии ИИ 176,1 млрд рублей против 90,3 млрд рублей в 2024 году. Таким образом, за год расходы на ИИ выросли на 85,8 млрд рублей уточняется в исследовании, которое подготовлено на основе данных Росстата

Самые значительные затраты пришлись на программное обеспечение - 140,6 млрд, что составляет 79,8% от общего объема. При этом сократились расходы на машины и оборудование – до 16,6% (29,2 млрд рублей) в 2025 году.