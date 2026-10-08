Москва8 октВести.Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей.
Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования Orion soft.
Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети ... Потребление токенов (минимальных единиц текста, обрабатываемых языковыми моделями – прим. ред.) в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза, до 912,5 триллионаговорится в материале
По данным "Ведомостей", в Orion soft спрогнозировали в 2027 году дальнейший рост расходов на 50% – до 357 миллиардов рублей, при аналогичной динамике потребления – до 1,37 квадриллиона токенов.
Рост использования нейросетей в Orion soft связывают с распространением ИИ-агентов – ассистентов, которые самостоятельно выполняют поручения, связанные с запросом данных, обращением к рабочим системам и проверкой результата.
Ранее стало известно, что 4% российских компаний-разработчиков программного обеспечения на базе ИИ подверглись кибератакам.