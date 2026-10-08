"Ведомости": расходы крупного бизнеса на ИИ-технологии могут вырасти в два раза

Траты российского крупного бизнеса на нейросети могут удвоиться "Ведомости": расходы крупного бизнеса на ИИ-технологии могут вырасти в два раза

Москва8 окт Вести.Расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей в 2026 году могут достичь 237 миллиардов рублей.

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования Orion soft.

Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети​​​ ... Потребление токенов (минимальных единиц текста, обрабатываемых языковыми моделями – прим. ред.) в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза, до 912,5 триллиона говорится в материале

По данным "Ведомостей", в Orion soft спрогнозировали в 2027 году дальнейший рост расходов на 50% – до 357 миллиардов рублей, при аналогичной динамике потребления – до 1,37 квадриллиона токенов.

Рост использования нейросетей в Orion soft связывают с распространением ИИ-агентов – ассистентов, которые самостоятельно выполняют поручения, связанные с запросом данных, обращением к рабочим системам и проверкой результата.

Ранее стало известно, что 4% российских компаний-разработчиков программного обеспечения на базе ИИ подверглись кибератакам.