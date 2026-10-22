Москва22 окт Вести.Около 41% врачей регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) в профессиональной деятельности. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос профсообщества "Врачи РФ".

По данным исследования, 16% медиков используют ИИ в работе ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных делают это несколько раз в неделю. Более 11% опрошенных используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения конкретных задач.

Еще порядка 28% опрошенных врачей пока не используют ИИ как помощника в профессиональных вопросах, но допускают такую возможность. Около 6% – пробовали, но уже не прибегают к советам ИИ. Оставшаяся четверть (25%) респондентов в рабочих задачах помощи у ИИ не просит и не планирует делать этого в будущем.

При этом опрос показал, что почти все врачи (93%) перепроверяют большую часть сгенерированных ИИ ответов. Полностью доверяют нейросетям только 6% медиков.

Именно недоверие к ответам врачи назвали основным барьером (30%) к внедрению ИИ в профессиональную деятельность. Кроме того, среди сложностей они упомянули технические ограничения (28%): отсутствие интернета и доступа к сервисам, а также необходимость использования VPN говорится в публикации

ИИ в диагностике используют врачи по всему миру, отметил заместитель директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Его часто применяют для анализа больших массивов диагностической информации. Кроме того, нейросети помогают медикам подбирать максимально эффективную для пациента терапию, добавил Мелик-Гусейнов.

По словам медицинского адвоката Ирины Гриценко, использование ИИ регулируется только "совестью врача", который его применяет. Она уточнила, что прямых ограничений на применение ИИ в стране нет, однако есть общий запрет на разглашение врачебной тайны и персональных данных.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский заявил, что искусственный интеллект дает преимущества, сравнимые с ядерной бомбой 70 лет назад.