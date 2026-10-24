Москва24 окт Вести.Для внедрения ИИ в медицинскую сферу необходимо обеспечить качественную защиту персональных данных пациентов, но при этом предоставить моделям искусственного интеллекта базы данных содержащие медицинские документы и изображения, поскольку они необходимы для обучения. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Алексей Синицын.

Мы обсудили, какие меры необходимо принять … для того, чтобы внедрение искусственного интеллекта двигалось быстрее. Первое - персональные данные пациентов и так защищены законом о медицинской тайне … . Сведения, которые представляют медицинскую тайну, [являются] достаточно чувствительными для всех пациентов. Поэтому очень важно, чтобы эти данные были максимально качественно защищены. Второе - это базы данных, в том числе медицинских документов и … изображений, на основании которых должны учиться модели искусственного интеллекта подчеркнул Синицын

Он добавил, что у разработчиков ИИ в настоящее время есть запрос на увеличение доступа к медицинским базам данных.

В настоящее время запрос есть у разработчиков на то, чтобы увеличить доступ к этим [медицинским] базам данных сообщил Синицын

Ранее была опубликована информация, что 41% врачей в РФ регулярно используют ИИ в своей работе. 16% делают это ежедневно или почти ежедневно.