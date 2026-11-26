Мурашко рассказал о применении ИИ в эндоскопии Мурашко: применение ИИ в эндоскопии множится и тиражируется

Москва26 ноя Вести.Применение технологий искусственного интеллекта в эндоскопии еще не носит массовый характер, но уже множится и тиражируется. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Ну, пока еще повсеместно нет, но начало множиться и тиражироваться, и это хорошо сказал он

По словам министра, более широкое применение сегодня получило специальное приложение, в которое загружены данные пациентов, информация об их состоянии здоровья. Оно установлено на планшеты работников скорой помощи. Пока медики едут на вызов, они имеют возможность ознакомиться со всеми необходимыми сведениями о больном.

Ранее в интервью Мурашко рассказал, что в настоящее время в России создается более 130 современных центров экстренной помощи.