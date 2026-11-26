Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) внедряют в систему маркировки лекарств, чтобы проследить за оборотом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он обратил внимание на то, что каждая упаковка является отдельной единицей. Она отслеживается по всей системе "Честный знак".

Но ведь вопрос не просто отследить эту упаковку, чтобы она с производства качественная попала в аптеку. Это была задача в начале пути. В разных регионах мы видим, что здесь использование этого лекарственного препарата идет на том уровне, в котором должно быть, здесь меньше, значит, нам надо посмотреть, внедрены ли все эти технологии объяснил Мурашко

Кроме того, ИИ используется для прогнозирования остатков лекарств.

Потому что, если где-то выпадает из оборота, где-то дефицит возникает, чтобы и мы понимали, и производителям нужно своевременно говорить. То есть плюс контроль цен, плюс, в том числе, и синонимические замены или для одного и того же пациента, можно там, так сказать, посмотреть, разные схемы лечения подобрать. Вот эти вопросы сейчас как раз и в эту систему интегрируются заключил министр

Также Мурашко сообщил, что искусственный интеллект помогает в создании лекарств от рака и вдвое повышает выявляемость заболеваний молочной железы.