Москва26 ноя Вести.Использование искусственного интеллекта для диагностики практически вдвое повышает выявляемость заболеваний молочной железы. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, врачи системно перепроверяют заключения, выданные с использованием искусственного интеллекта, так что фактически каждый пациент получает самое высокое экспертное мнение.

А это и снижение количества неточностей диагностики, плюс все-таки чувствительность компьютерного зрения. При использовании искусственного интеллекта, при анализе изображений однозначно повышается выявляемость [заболеваний] - в том числе по молочной железе практически в два раза. А использование искусственного интеллекта при эндоскопиях также повышает выявление подозрительных очагов, где нужно взять биопсию и так далее сообщил глава Минздрава

Ранее Михаил Мурашко рассказал о работе Минздрава над CAR-T терапией против солидных опухолей.