Мурашко сообщил о разработке CAR-T терапии для борьбы с солидными опухолями

Мурашко рассказал о работе Минздрава над CAR-T терапией против солидных опухолей Мурашко сообщил о разработке CAR-T терапии для борьбы с солидными опухолями

Москва24 ноя Вести.В России ведут разработку CAR-T-клеточной терапии, нацеленной на солидные новообразования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Согласно его оценке, в настоящее время такой способ лечения пока следует рассматривать как экспериментальный формат терапии. Мурашко обратил внимание, что в мире еще нет общих данных, которые доказали бы успешность подобной терапии.

Исследования в этом направлении проводят не только в России, но и в других странах, продолжил глава Минздрава. Судить о перспективах метода можно будет после появления результатов исследований.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о расширении программы государственных гарантий. Россияне смогут получать в рамках ОМС отечественные онковакцины и CAR-T-клеточную терапию.

В основе технологии — придание иммунным клеткам пациента способности находить и уничтожать рак. Для этого у пациента берут T-лимфоциты, генетически модифицируют их, увеличивают их количество, а затем возвращают обратно в организм. CAR-T-клеточную терапию применяют при лейкозе, лимфоме и ряде других онкогематологических заболеваний.

15 октября Минздрав зарегистрировал препарат "Нимоланцим", предназначенный для лечения пациентов с такими новообразованиями, как опухоль пищевода, головы и шеи, а также с некоторыми злокачественных опухолей головного мозга.