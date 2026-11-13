Москва13 ноя Вести.Результат лечения первого пациента с помощью российской онковакцины выглядит многообещающе, однако пока невозможно сделать однозначный вывод об эффективности технологии. Об этом ТАСС сообщил онколог, кандидат медицинских наук Эльхан Ибрагимов.

Важно разделять обнадеживающий клинический случай и доказанную эффективность лекарственного препарата. Результат у одного пациента, даже очень хороший, не позволяет делать окончательные выводы об эффективности технологии в целом отметил Ибрагимов

По его словам, сейчас персонализированные мРНК-вакцины считаются одним из самых перспективных направлений онкологии. Такие препараты разрабатываются индивидуально для пациента с учетом генетических характеристик его опухоли. Их задача – научить иммунную систему распознавать раковые клетки и уничтожать их.

Онколог добавил, что отечественная вакцина от рака применяется в комбинации с ингибиторами иммунных контрольных точек. Такие препараты активно применяют при метастатической меланоме, поскольку они способны активировать собственную иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками.

Однако, по мнению Ибрагимова, невозможно с уверенностью сказать, в какой степени положительный результат связан именно с вакциной, а в какой – с уже применяемой сопутствующей терапией.

Ранее сообщалось, у первого пациента, получившего онковакцину, ушли метастазы.