Москва6 ноя Вести.Новая онковакцина CaTeVac является персонализированным препаратом и будет готовиться из биологического материала пациента непосредственно в клинике. Подробнее о дополнительном методе лечения рака ИС "Вести" рассказали специалисты ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России.

На сегодняшний день онковакцина прошла все доклинические испытания и является готовым клеточным продуктом.

Это персонализированный препарат, который готовится из биологического материала пациента, применяется этому пациенту в той клинике, в которой и производится. На сегодняшний день это уже клеточный продукт, готовый, прошедший все доклинические исследования и на животных, и с использованием клеточных моделей. Соответственно, это уже тот препарат, который действительно оказывает противоопухолевое действие сообщила заведующая научным отделом онкоиммунологии Татьяна Нехаева

По словам специалистов, сама технология разработки окновакцины не новая, ее исследуют в центре более 20 лет.

Во взаимоотношениях опухоли с организмом как правило существуют три проблемы, и одна из них – это когда иммунная система не распознает опухоль. Именно на эту проблему и направлена вакцина. С этой точки зрения это прорывной механизм, потому что это довольно безопасный метод лечения, и этот метод, который доказывает свою иммунологическую эффективность рассказал врач онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии Алексей Новик

Новая вакцина CaTeVac на первом этапе будет использоваться только при определенных видах онкологии.

Решили остановиться на круге тех заболеваний, по поводу которых наш продукт зарегистрирован. Это саркома, меланома, глиобластома и использование у детей директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев

О завершении клинических испытаний новой онковакцины накануне сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Внедрение лекарства в медицинскую практику планируется в 2027 году.