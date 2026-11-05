Москва5 ноя Вести.В России успешно завершились доклинические исследования новой и эффективной онковакцины CaTeVac, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Вакцина создана специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова.

Разработчики уже оформляют документы для начала производства и начала клинического периода испытаний. Внедрение лекарства в медицинскую практику намечено на 2027 год.

Действие вакцины основано на обучении иммунитета пациента самостоятельно находить и ликвидировать раковые клетки и злокачественные образования. Первыми пациентами, которым введут CaTeVac, станут больные с саркомами мягких тканей.

Спектр применения препарата может быть расширен. В будущем CaTeVac задействуют при лечении меланомы, рака почки и первичных опухолей центральной нервной системы. Кроме того, вакцину будут применять в случаях, когда лечение стандартными методами уже не помогает.

Ранее сообщалось, что количество онкологических заболеваний в России может увеличиться на 15,9% к 2050 году.