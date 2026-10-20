Число новых случаев рака в России может увеличиться на 15,9% к 2050 году

В России к 2050 году может увеличиться количество новых онкозаболеваний Число новых случаев рака в России может увеличиться на 15,9% к 2050 году

Москва20 окт Вести.Количество онкологических заболеваний в России может увеличиться на 15,9% к 2050 году. Об этом на Всероссийском конгрессе онкопациентов сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. Она уточнила, такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, Каракулина добавила, что средний возраст выявления рака у россиян увеличился.

Сегодня средний возраст пациентов с установленным ЗНО (злокачественными новообразованиями. – Прим. ред.) тоже сдвинулся. Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 лет, для мужчин сегодня составляет 65,9 лет цитирует Каракулину агентство ТАСС

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников "Элефуза". Как отмечал главный внештатный специалист-онколог Андрей Каприн, Россия готова показать пример многим странам в вопросах профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями.