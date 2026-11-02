Онколог Каприн: средний возраст выявления рака в РФ составляет около 65 лет

Онколог назвал средний возраст выявления рака у россиян Онколог Каприн: средний возраст выявления рака в РФ составляет около 65 лет

Москва2 ноя Вести.Средний возраст выявления онкозаболеваний у россиян составляет около 65 лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии академик РАН Андрея Каприна.

На ранних стадиях мы сейчас стали очень активно выявлять, у нас растет заболеваемость. Но я бы не сказал, что рак молодеет. Все равно самая большая медиана - 65 лет отметил он

Врач уточнил, что с возрастом у человека повышается риск развития рака. При этом латентные опухоли сейчас легко выявляются, хотя раньше до постановки диагноза могло пройти 5-7 лет.

Каприн добавил, что сейчас для терапии меланомы уже применяется онковакцина. Препараты от других видов рака также разрабатываются.