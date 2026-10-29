Невролог: средний возраст пациента с инсультом в РФ составляет 68 лет

Невролог назвал средний возраст пациента с инсультом в России Невролог: средний возраст пациента с инсультом в РФ составляет 68 лет

Москва29 окт Вести.В России средний возраст пациента с инсультом составляет примерно 68 лет. Об этом заявил главный внештатный невролог Минздрава Николай Шамалов.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что это показатель имеет некоторую тенденцию к повышению, что свидетельствует об увеличении продолжительности жизни в РФ.

Эксперт указал, что инсульт во многих случаях можно предотвратить, если внимательно относиться к собственному здоровью.

Важны систематический контроль состояния, в том числе регулярное измерение артериального давления, и своевременная оценка рисков подчеркнул врач

Он добавил, что снижению риска вероятности инсульта способствуют отказ от алкоголя и табака, правильное питание, сбалансированная физическая нагрузка и управление стрессом.

Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов рассказал, что при инсульте структуры мозга, оказавшись без кислорода, начинают разрушаться. Ежеминутно утрачивается около двух миллионов нейронов. Поэтому очень важно быстро оказать помощь, промедление может привести к инвалидности или смерти.