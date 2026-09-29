Москва29 сен Вести.Нарушение речи и работы рук и ног, а также перекос лица – основные признаки инсульта. Об этом напомнил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов в беседе с РИА Новости.

При инсульте может нарушаться речь, возможен перекос лица, перестает работать рука, нога, или обе одновременно. В этом случае немедленно должны быть предприняты все меры для того, чтобы вызвать скорую и транспортировать человека в ближайший сосудистый центр цитирует эксперта агентство

Также поводом обратиться к кардиологу могут стать одышка при привычных нагрузках, отеки ног и повышенное артериальное давление.