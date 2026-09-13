Названы симптомы, при которых следует обратиться к кардиологу В Минздраве перечислили симптомы, при которых стоит посетить кардиолога

Москва13 сен Вести.Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов рассказал о том, на какие сигналы организма стоит обратить свое внимание. Симптомами, которые должны послужить поводом для обращения к специалисту, он поделился в интервью с РИА Новости.

Обратиться к кардиологу или врачу-терапевту в плановом порядке следует, если появляется одышка при тех нагрузках, которые вы раньше легко преодолевали, например, если при подъеме на лестнице вы вдруг заметили, что на третьем этаже вам надо остановиться пояснил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова

Появившиеся отеки ног, перебои в работе сердца и повышенное артериальное давление, по мнению Бойцова, также являются поводом посетить профильного врача.

Ранее хирург-кардиолог Юрий Беленков развеял миф об артериальном давлении, пояснив, что показатель 120 на 80, по его мнению, является нормой для всех без исключения.