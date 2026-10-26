Ученый раскрыл, что происходит в мозге человека после инсульта Ученый Литвинов: после инсульта мозг утрачивает 1,9 миллиона нейронов в минуту

Москва26 окт Вести.После инсульта структуры мозга оказываются без кислорода и начинают сразу разрушаться, сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. По его словам, каждую минуту утрачивается около двух миллионов нейронов.

Литвинов, слова которого приводит РИА Новости, отметил, что инсульт развивается стремительно и необратимо.

Структуры мозга разрушаются уже в первые мгновения без кислорода​​​. Каждую минуту промедления теряется около 1,9 миллиона нейронов. То есть за час этих клеток гибнет столько же, сколько при нормальном старении почти за четыре года пояснил кандидат медицинских наук

Поэтому, как подчеркнул Литвинов, важно быстро оказать помощь. Промедление может привести к смерти или инвалидности, указал он.

При быстрой помощи и правильной реабилитации восстановление пациента после инсульта обычно продолжается до года. Если проблемы, которые возникли после инсульта, сохраняются дольше года, то, скорее всего, они останутся навсегда.

Как отметил Литвинов, быстрое начало лечения, небольшой размер и удачное расположение очага в участках мозга, отвечающих за второстепенные функции, а также интенсивная и длительная реабилитация являются условиями для хорошего восстановления.