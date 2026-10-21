Эксперт Москалев: мозг человека иногда стареет уже после 25-30 лет

Эксперт рассказал, когда мозг человека начинает стареть Эксперт Москалев: мозг человека иногда стареет уже после 25-30 лет

Москва21 окт Вести.Мозг человека в некоторых случаях ухудшает свою работу уже после 25-30 лет. Об этом заявил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

В беседе с KP.RU он отметил, что на старение мозга напрямую влияет хронический стресс, сбитый режим сна, социальная изоляция и неправильное питание.

Это не пороговая модель, когда в один прекрасный день все резко портится. Это длительный процесс. И чем раньше мы начнем защищать мозг, тем дольше он будет работать пояснил эксперт

Ранее президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, что в мире увеличивается число людей с возрастными нарушениями памяти, внимания и речи.