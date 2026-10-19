Врач назвала, какие когнитивные нарушения не являются нормой при старении Эксперт: с возрастом когнитивные изменения не должны мешать повседневной жизни

Москва19 окт Вести.Когнитивные функции человека иногда ухудшаются с возрастом, однако не все симптомы являются нормой. Об этом сообщила ТАСС профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

По ее словам, с возрастом человеку может требоваться больше времени, чтобы подобрать слово или вспомнить название, но позже нужная информация вспоминается. Это часто связано с естественным замедлением мыслительных процессов. Однако тревожным сигналом становится не единичный случай забывчивости, а систематическое ухудшение.

Тревожный признак - прогрессирующие изменения, которые мешают повседневной жизни: человек повторяет одни и те же вопросы, забывает недавние события, путается в лекарствах и привычных маршрутах. Сразу договоримся: деменция не является нормальной частью старения отметила Ткачева

Эксперт добавила, что зрение и слух также ухудшаются с годами, однако современная медицина предлагает способы коррекции и замедления развития нарушений, чтобы сохранить качество жизни. По ее словам, если пожилой человек отказывается использовать средства коррекции (слуховой аппарат, очки), то это может привести к социальной изоляции.